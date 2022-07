Prefeitura de Carapicuíba assina convênio com Governo do Estado para construção de 220 moradias

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 1 de julho de 2020

Carapicuíba e outras 13 cidades do Estado de São Paulo participam da nova etapa do programa habitacional Nossa Casa. O secretário Estadual de Habitação, assinou na terça-feira, 30, a autorização dos convênios. A reunião aconteceu por videoconferência com a participação dos prefeitos que assinaram o documento digitalmente.

A princípio, a iniciativa é de que empresas privadas construam 16 empreendimentos e que com isso viabilize 5.215 imóveis, sendo que metade destes seja destinada às famílias com renda de até três salários mínimos e o restante vendido a preço de mercado.

Os imóveis poderão ser financiados pela Caixa Econômica, por meio do programa Minha Casa Minha Vida e utilizando o FGTS. De acordo com as informações da secretaria, as famílias de baixa renda receberão da Agência Casa Paulista subsídios de até R$ 40 mil.