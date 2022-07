Prefeitura de Carapicuíba prorroga inscrições para processo seletivo de coveiros

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 1 de julho de 2020

As inscrições para o processo seletivo para coveiros foram prorrogadas até o dia 6 de julho. São quatro vagas de trabalho pelo período de até 3 (três) meses, prorrogáveis ou não por mais três meses e o salário básico de R$ 1.083,64.

Para concorrer é necessário ter entre 18 e 59 anos, experiência profissional comprovada na área, estar quite com as obrigações militares e ser do sexo masculino.

As inscrições estão abertas até às 16 horas da segunda-feira, 06/07 e podem ser realizadas por meio do site www.rboconcursos.com.br.

Para mais informações e acesse o edital.