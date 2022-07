Em apoio à campanha ‘Julho Amarelo’, Prefeitura de Carapicuíba realiza testes rápidos de hepatites virais

Data de Publicação: 2 de julho de 2020

Responsáveis por aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente no mundo, as hepatite virais são inflamações no fígado causadas por vírus ou pelo uso de remédios, álcool e outras drogas. Geralmente a pessoa não apresenta nenhum sintoma, o que aumenta os riscos da inflamação evoluir para quadros mais graves, como cirrose e até câncer.

Em apoio à campanha nacional de combate às hepatites virais – ‘Julho Amarelo’, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde realiza testes rápidos de hepatites virais, para pessoas de todas as idades. Nesta semana, a ação acontece das 8h às 11h30 em três locais:

Unidade de Saúde Data Endereço Caps AD Quarta-feira (1/7) R. José Fernandes Teixeira Zuza, 500 UBS Cohab II Quinta-feira (2/7) Av. do Bosque, 410 UBS Central Segunda-feira (6/7) Dentro do Parque Gabriel Chucre

O exame também está disponível no Naic (Núcleo de Atendimento à Infectologia de Carapicuíba), localizado na Estrada Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce. Para realizar o teste rápido, o munícipe deve levar o RG e cartão SUS. Para mais informações, ligue: 4202-9583.