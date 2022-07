Prefeitura de Carapicuíba promove distribuição de 2.200 cestas básicas.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de julho de 2020

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social irá distribuir 2.200 cestas básicas doadas pela iniciativa privada.

As entregas acontecem nos dias 10 e 11 de julho, por meio de lista preestabelecida disponível para consulta no site da Prefeitura. As cestas serão distribuídas em três Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e duas escolas municipais (a lista deve ser consultada de acordo com o Cras de referência), e são destinadas a famílias que atendem aos critérios estabelecidos na , de 7 de julho de 2020, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Lista de beneficiários e locais de retirada de acordo com o Cras de referência:

Cras I – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston

Cras II – R. Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

Cras III – Retirar na Emef Nai Molina do Amaral (R. Serra Agulhas Negras, 14 – Jd. Planalto)

Cras IV – Retirar na Emef Noemi Silveira Rudolfer (R. Peruíbe, 20 – Jd. Santa Brígida)

Cras V – Av. Celeste, 202/210 – Centro

Qual o período de entrega das cestas?

Dias 10 e 11 de julho, das 8h às 17h.

Quem poderá retirar a cesta básica?

O titular do cadastro com a documentação necessária. Caso a pessoa seja idosa ou do grupo de risco do coronavírus deverá indicar alguém da família, maior de 18 anos, com os documentos originais do titular para a retirada do benefício.

Quais documentos devem ser apresentados?

Documento original com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho), CPF e o Número de Identificação Social (NIS).

Atenção!

Documentos digitais não serão aceitos.

Não haverá novos cadastros nos locais.