Prefeitura de Carapicuíba define protocolos de enfrentamento ao coronavírus

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de julho de 2020

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o acompanhamento diário de casos de Covid-19 na cidade. Os últimos dados apresentados apontam que os nossos índices de internações e o número de casos melhoraram significativamente.

Dos 3.467 casos confirmados de coronavírus, 3.010 já estão curados. Com a união de esforços entre município e cidadão, saímos da fase de Atenção (Laranja), e avançamos para a Fase 3 (Amarela) da Flexibilização, do Plano São Paulo, a partir de segunda-feira, dia 13.

Nesta fase é permitida a retomada consciente dos setores de beleza, academias e abertura com restrições de bares e restaurantes, conforme as regras estabelecidas no Plano São Paulo, elaborado por especialistas em saúde e ciência.

Ainda estamos diante de uma pandemia, e contamos com a colaboração de todos para diminuir a curva de contágio da doença. Além das medidas de higienização, faça o uso correto de máscara. O equipamento é obrigatório e essencial neste momento.

Importante: Os protocolos de operação devem ser seguidos:

Distanciamento social de ao menos 1,5 metro;

Higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel;

Uso correto de máscara;

Higienização de ambientes, entre outras medidas de prevenção.

Comércios de rua, bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias e serviços devem funcionar de segunda-feira a sábado, das 11 às 17 horas.

Shopping Center deve funcionar das 14 às 20 horas, por seis dias na semana.

Academias devem funcionar de segunda a sábado, das 15 às 21 horas.

Clique aqui e confira os protocolos padrões e setoriais específicos do Plano São Paulo