Prefeitura de Carapicuíba fecha parceria com o “Dados do Bem”, adquirindo mais de 40 mil testes rápidos e testes RT-PCR para a realização da testagem em massa.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de julho de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, com a finalidade de tornar mais eficiente a operação de testagem, fechou parceria com o “Dados do Bem”, iniciativa sem fins lucrativos, desenvolvida pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e a Zoox Smart Data, que combina inteligência epidemiológica e big data para acompanhamento, em tempo real, da distribuição da epidemia do coronavírus na cidade. Os resultados vão auxiliar à população e o Poder Público na tomada de decisões em relação ao enfrentamento da pandemia.

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba adquiriu mais de 40 mil testes rápidos e testes RT-PCR para a realização da testagem em massa.

A parceria firmada entre a Prefeitura de Carapicuíba e iniciativa consiste na cessão gratuita da tecnologia “Dados do Bem” para a cidade, bem como a entrega da inteligência de dados gerada pelo aplicativo.

Como participar

Baixe gratuitamente no seu celular o aplicativo “Dados do Bem”, disponível para Android e iOS. Nele, você preenche um cadastro e responde a um simples questionário de autoavaliação, com perguntas sobre sintomas associados à Covid-19 e histórico de saúde.

A partir dos dados fornecidos, a plataforma indica a possibilidade de o usuário estar infectado pelo novo coronavírus. Assim, ele poderá ser encaminhado para o teste rápido ou RT-PCR. É importante ressaltar que não se trata de um diagnóstico, mas de uma avaliação de sinais clínicos e epidemiológicos.

Quem for encaminhado para participar da testagem em massa, receberá todas as informações pelo aplicativo, tais como: local, data e horário de agendamento do teste.

Combate ao coronavírus

Carapicuíba sai na frente mais uma vez e é o primeiro município do Estado de São Paulo a utilizar a tecnologia Dados do Bem para realização de testes em massa. A cidade também conta com outros serviços de enfrentamento à Covid-19, como Telemedicina (WhatsApp 96909-5379), Centro de Enfrentamento ao Coronavírus (Vila Dirce), Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, Hospital de Campanha e leitos clínicos e de UTI contratados da rede privada, no Hospital São Camilo.

Testes em massa*

A partir de 16 de julho até setembro

Ginásio Ayrton Senna

Av. Antonio Faustino, 98 – Cohab V

*Mediante ao encaminhamento do aplicativo Dados do Bem

Sobre a iniciativa DADOS DO BEM

Desenvolvido pelo Instituto D´Or de Pesquisa e Ensino em parceria com a Zoox Smart Data, DADOS DO BEM (www.dadosdobem.com.br) é um projeto de monitoramento epidemiológico que reúne tecnologia de geolocalização e metodologia para acompanhamento, em tempo real, da evolução da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. Criado por médicos, cientistas e engenheiros de dados, a ferramenta, cedida gratuitamente à população e ao Poder Público, fornece um mapa de distribuição do vírus e dados estratégicos sobre a Covid-19 para tomadas de decisão das autoridades. DADOS DO BEM faz parte de uma série de iniciativas de pesquisa do Instituto D´Or, “Ciência IDOR Contra a COVID”, que ainda inclui outras frentes de estudo.

Crédito da foto: Rogério Resende_R2Fotos