Prefeitura de Carapicuíba realiza 3ª etapa de distribuição do kit ‘Higiene e Limpeza Solidária’

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 16 de julho de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba está distribuindo mais de 20 mil Kits do programa ‘Higiene e Limpeza Solidária’ às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico, com renda familiar por pessoa mensal de até R$ 89. Os kits foram entregues ao município pelo Governo do Estado de São Paulo.

A iniciativa busca garantir os cuidados de saúde e higiene dessas famílias neste período de pandemia do coronavírus, por meio de produtos como água sanitária, detergente, álcool em gel, sabão em pedra, sabonetes e papel higiênico.

Para evitar aglomerações, as entregas são realizadas semanalmente por Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Até sexta-feira, 14 de agosto, serão distribuídos 3.692 Kits de Higiene e Limpeza somente os beneficiários do Cras Central. Já na próxima semana, dias 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto serão entregues 2.507 kits somente aos beneficiários do Cras Pq. Santa Tereza, na Emei Leonildo Braym (Rua Áquila, 75 – Jardim Novo Horizonte).



A lista de beneficiários é preestabelecida pelo Governo do Estado de São Paulo. Os locais e beneficiados das próximas semanas serão divulgados no site e redes sociais da Prefeitura de Carapicuíba.

Lista de beneficiários do Cras II – Pq. Santa Tereza

Entrega na Emei Leonildo Braym (Rua Áquila, 75 – Jardim Novo Horizonte)

Lista de beneficiários do Cras V – Centro

Entrega na Emei Mundo Mágico (Av. Brasil, 450 – Cohab)



Qual o período de entrega?

Beneficiários Cras Central: Até sexta-feira (14/8)

Beneficiários Cras Pq. Santa Tereza: 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto.

As entregas acontecem das 8 às 16 horas, com distribuição de senhas, por ordem de chegada.

Quem tem direito?

Famílias em situação de extrema vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico, com renda familiar por pessoa mensal de até R$ 89.

Qual o local para a retirada do kit?

Beneficiários Cras Pq. Santa Tereza: Emei Leonildo Braym (Rua Áquila, 75 – Jardim Novo Horizonte)

Beneficiários Cras Central: Emei Mundo Mágico (Avenida Brasil, 450 – Cohab)

Os locais e os beneficiados das próximas semanas serão divulgados no site e redes sociais da Prefeitura de Carapicuíba.

Quem poderá retirar o Kit de Higiene e Limpeza?

O titular do cadastro Único com a documentação necessária. Caso a pessoa seja idosa deve indicar alguém da família, maior de 18 anos, com os documentos originais do titular para a retirada do benefício.

Quais documentos devem ser apresentados?

Documento original com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho), CPF e o Número de Identificação Social (NIS).

Atenção!

Documentos digitais não serão aceitos.

Não serão realizados novos cadastros no local.