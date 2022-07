Mais de 1.000 moradores já realizaram testes de coronavírus em Carapicuíba pelo aplicativo Dados do Bem

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de julho de 2020

Desde o dia 16 de julho, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o “Dados do Bem”, já realizou a testagem em massa (RT-PCR e rápidos) em mais de mil moradores. Cerca de 200 pessoas apresentaram resultado positivo para Covid-19. Esses casos são monitorados pela Secretaria de Saúde e podem indicar até cinco pessoas com quem tiveram contato, para também realizarem o teste.

Para fazer o teste, destinado a pessoas que possuem sintomas da Covid-19 ou que tiveram contato com algum caso positivo, é necessário baixar gratuitamente no celular Android ou iOS, o aplicativo “Dados do Bem”. Nele, o morador preenche um cadastro e responde a um simples questionário de autoavaliação, com perguntas sobre sintomas associados à Covid-19 e histórico de saúde.

A partir dos dados fornecidos, a plataforma indica a possibilidade de o usuário estar infectado pela Covid-19, podendo ser encaminhado para o teste rápido ou RT-PCR. A iniciativa combina inteligência epidemiológica e big data para o acompanhamento, em tempo real, da distribuição da epidemia do coronavírus na cidade. Os resultados auxiliam o Poder Público na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia. Ao todo, mais de 3.500 carapicuibanos já baixaram o aplicativo Dados do Bem.

Sobre a iniciativa DADOS DO BEM

Desenvolvido pelo Instituto D´Or de Pesquisa e Ensino em parceria com a Zoox Smart Data, DADOS DO BEM (www.dadosdobem.com.br) é um projeto de monitoramento epidemiológico que reúne tecnologia de geolocalização e metodologia para acompanhamento, em tempo real, da evolução da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. Criado por médicos, cientistas e engenheiros de dados, a ferramenta, cedida gratuitamente à população e ao Poder Público, fornece um mapa de distribuição do vírus e dados estratégicos sobre a Covid-19 para tomadas de decisão das autoridades. DADOS DO BEM faz parte de uma série de iniciativas de pesquisa do Instituto D´Or, “Ciência IDOR Contra a COVID”, que ainda inclui outras frentes de estudo.