Bloqueio de Contágio passa por mais de 250 ruas de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 24 de julho de 2020

Criada em maio de 2020 pela Prefeitura de Carapicuíba, a ação ‘Bloqueio de Contágio’ já passou por mais de 250 ruas da cidade. O objetivo da iniciativa é bloquear a propagação da Covid-19, por meio de testes rápidos em todos os moradores da casa de munícipes já confirmados com o vírus, orientações à vizinhança sobre as precauções necessárias para evitar o contágio, além de desinfecção das ruas.

Cada equipe do ‘Bloqueio de Contágio’ é formada por cerca de 10 profissionais da área de enfermagem, devidamente capacitados para atuarem na linha de frente no combate ao coronavírus. Os locais beneficiados pelo bloqueio são as ruas de pacientes confirmados com Covid-19, diagnosticados na rede pública de saúde de Carapicuíba.

Outra importante medida de proteção aos familiares de casos confirmados com a doença é o Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social. Localizado no bairro da Aldeia, o equipamento gratuito recebe pessoas assintomáticas e com sintomas leves de coronavírus, para que façam o isolamento e não transmitam a doença a seus familiares.

Dados do Bem

A Prefeitura de Carapicuíba tem está realizando a testagem em massa pelo aplicativo Dados do Bem. Serão mais de 40 mil moradores testados para Covid-19, sendo testes rápidos e RT-PCR.

Para participar, é necessário baixar gratuitamente no celular Android ou iOS, o aplicativo “Dados do Bem”. Nele, o morador preenche um cadastro e responde a um simples questionário de autoavaliação, com perguntas sobre sintomas associados à Covid-19 e histórico de saúde.