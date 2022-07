Prefeitura realiza recapeamento em mais de 700 vias de Carapicuíba

Data de Publicação: 24 de julho de 2020

As ruas e avenidas de Carapicuíba recebem novo asfalto no maior programa de recapeamento da história da cidade. Desde 2017 até esse mês de julho, mais de 700 vias já foram recapeadas. As obras de mobilidade da Prefeitura oferecem mais segurança, conforto aos pedestres e motoristas, além de melhorar o trânsito na cidade.

Com o novo asfaltamento também são refeitas as sinalizações de trânsito, incluindo toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados com sinal de preferência.

Desde 2017, diversos bairros foram contemplados, como é o caso do Jardim Novo Horizonte, Ariston, Cohab, Vila Dirce, Santa Terezinha, Vila Menck, Vila Cretti, Parque Jandaia, Planalto, Ana Estela, entre outros. A ação é fundamental para evitar acidentes, dar fluidez ao trânsito e inibir infrações.