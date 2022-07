Vacinação contra gripe e sarampo volta a acontecer no Calçadão de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de julho de 2020

Para ampliar o acesso às vacinas contra a gripe e o sarampo, a Secretaria de Saúde de Carapicuíba realiza nos dias 30 e 31 de julho vacinação no Calçadão do Centro, mediante apresentação do RG, cartão SUS e carteira de vacinação. Na última edição da iniciativa, a Secretaria de Saúde contabilizou cerca de 1.500 doses aplicadas.

As doses da vacina contra a gripe e sarampo também estão disponíveis até o dia 31 de agosto nas Unidades básicas de saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Gripe

A vacina contra o vírus influenza protege contra a gripe, inclusive o H1N1 e está disponível para todas as pessoas, tanto no calçadão, quanto nas UBS’s. Neste momento de pandemia, receber a vacina é importante para diminuir possíveis complicações decorrentes da gripe, como problemas respiratórios. Além de evitar confusões sobre os sintomas de gripe e Covid-19.

Sarampo

As doses contra o sarampo são destinadas a crianças a partir de 6 meses a adultos de até 49 anos. Para a faixa etária de 6 meses a 29 anos, a vacina é indicada apenas para quem não tomou todas as doses necessárias. Já para a faixa etária de pessoas de 30 a 49 anos, a vacinação é indiscriminada, ou seja, mesmo quem já recebeu todas as doses, será novamente vacinado (a).