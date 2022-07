Testagem em massa (RT-PCR e Rápidos) via “Dados do Bem”

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de julho de 2020

Em 10 dias, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o “Dados do Bem”, realizou a testagem em massa (RT-PCR e rápidos) em mais de três mil moradores. Cerca de 540 pessoas apresentaram resultado positivo para Covid-19. Esses casos são monitorados pela Secretaria de Saúde e podem indicar até cinco pessoas com quem tiveram contato, para também realizarem o teste.

Para fazer o teste, destinado a pessoas que possuem sintomas da Covid-19 ou que tiveram contato com algum caso positivo, é necessário baixar gratuitamente no celular Android ou iOS, o aplicativo “Dados do Bem”. Nele, o morador preenche um cadastro e responde a um simples questionário de autoavaliação, com perguntas sobre sintomas associados à Covid-19 e histórico de saúde.

A partir dos dados fornecidos, a plataforma indica a possibilidade de o usuário estar infectado pela Covid-19, podendo ser encaminhado para o teste rápido ou RT-PCR. A iniciativa combina inteligência epidemiológica e big data para o acompanhamento, em tempo real, da distribuição da epidemia do coronavírus na cidade. Os resultados auxiliam o Poder Público na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia. Ao todo, mais de nove mil carapicuibanos já baixaram o aplicativo Dados do Bem.

Combate ao coronavírus

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba não mede esforços para combater a disseminação da Covid-19 na cidade. Para atender aos pacientes da doença, o Governo Municipal criou equipamentos de saúde com estrutura completa. Entre eles está o Hospital de Campanha, na Policlínica. Aberto no dia 13 de abril, o local recebeu mais de 300 pacientes. Até o dia 29 de julho, o município soma 4101 curados e 319 ativos, sendo 270 em isolamento domiciliar.

Devido à queda da quantidade de pacientes internados por Covid-19, o Hospital de Campanha irá encerrar as atividades dia 31 de julho, retornando para o local as especialidades médicas da Policlínica, que estão atendendo em outras unidades, no dia 31 de agosto, após serviços de desinfecção e readequações.

A partir desta sexta-feira, os pacientes que necessitarem de internação serão transferidos para o Hospital São Camilo, que dispõe de 15 leitos de UTI e 50 leitos clínicos contratados pela Prefeitura. No quesito UTI, a contratação soma forças com as vagas concedidas pelo Estado de São Paulo no Hospital Geral de Carapicuíba. É importante ressaltar que a Prefeitura só paga ao Hospital São Camilo os leitos que forem utilizados.

Pessoas que apresentarem sintomas da Covid-19 devem procurar o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, na Vila Dirce. Em funcionamento desde março, o local é destinado ao atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de Covid-19, que passam por consulta médica, recebem o diagnóstico e possíveis encaminhamentos.

–>