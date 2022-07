Prefeitura inicia obra de complexo educacional na Cohab

30 de julho de 2020

Com início de obras já na próxima semana, a Prefeitura de Carapicuíba investe em um complexo educacional no bairro da Cohab. Trata-se de um CEEAC – Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura. O local, entre as avenidas Pilar do Sul, Brasil, Amazonas e rua do Estádio, já abriga uma pista de BMX, que será totalmente revitalizada. O antigo Campo do Pedreira também passará por reforma e ganhará grama sintética. Todo o local será cercado, para segurança dos frequentadores. O complexo conta ainda com duas novas escolas, quadra poliesportiva, equipamentos de ginástica, playground, piscina, vestiários e estacionamento.

Esse não é o único CEEAC na cidade. Criado para ser uma marca de equipamento público, há mais dois em andamento, como os do Planalto e o Tancredão.

No Planalto, o complexo está sendo erguido entre a Estrada do Jacarandá e a rua Serra Santa Maria. Nesse local, o CEEAC compreende escola, teatro e ginásio de esportes. A escola soma 2.000 metros quadrados construídos, em três pisos, com 16 salas de aula. O teatro soma 176 lugares.

Já o CEEAC Tancredão está em reta final de obras e a retomada de funcionamento tem gerado expectativa na população. O local, inaugurado em 1986, já abrigou grandes eventos esportivos, apresentações musicais e formaturas. Depois de muitos anos em completo abandono, o local foi revitalizado. O Ginásio de Esportes passou por uma reforma completa em todas as dependências. O complexo ganhou ainda uma espaçosa e confortável pré-escola, além de playground e equipamentos de ginástica. O antigo campo de futebol foi revitalizado com grama sintética, além das reformas da arquibancada e dos vestiários.