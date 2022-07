Pesquisa de opinião em relação ao retorno das aulas presenciais em 2020.

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 5 de agosto de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, deu início a uma consulta pública aos pais e responsáveis dos estudantes da rede municipal de ensino. A pesquisa consiste em apurar a opinião em relação ao retorno das aulas presenciais em 2020.

A pesquisa vai contribuir para que a Prefeitura avalie o posicionamento dos pais quanto ao retorno das aulas por revezamento. É importante destacar que a Secretaria de Educação segue as orientações dos especialistas em saúde e a volta às aulas presenciais só acontecerá se for seguro para crianças e profissionais da saúde.

Os formulários podem ser preenchidos por meio do link: https://forms.gle/qpKdBJKY9HDGB4zN7. Para as famílias que não têm acesso a internet as escolas irão disponibilizar horários agendados para o preenchimento impresso do formulário.

Mesmo durante o período de pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba continua com o programa ‘Construindo o Futuro’, uma ação que vem realizando obras e revitalizações nas escolas para poder receber os alunos com melhor estrutura e conforto. Atualmente, Carapicuíba conta com mais de 25 escolas reformadas ou inauguradas. Entre as melhorias estruturais estão novas pinturas, reforma de telhados, dedetização, higienização e troca de carteiras e cadeiras.

Durante este período também foi entregue o kit merenda para mais de 20 mil alunos da rede municipal. Além disso, foram disponibilizadas apostilas nas escolas e a Prefeitura deu início às aulas on-line por meio de várias plataformas gratuitas, entre elas o Google Meet.