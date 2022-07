Teste de Covid-19 em trabalhadores do transporte coletivo.

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de agosto de 2020

Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a iniciativa “Dados do Bem”, realiza teste de Covid-19 em público-alvo pré-selecionado, das 8 às 16 horas. Inicialmente serão testados os trabalhadores de transporte coletivo (motoristas, cobradores e fiscais) das empresas de ônibus municipais.

Para realizar o teste e receber o resultado é necessário baixar gratuitamente no celular Android ou iOS o aplicativo “Dados do Bem”, e levar preenchido o formulário disponibilizado nas empresas de ônibus, além de RG e crachá. O público-alvo selecionado será testado mesmo não apresentando sintomas da Covid-19, por isso, neste caso, não é necessário responder ao questionário de autoavaliação do aplicativo.

Os testes são realizados no Ginásio Ayrton Senna (Seninha), Caso o resultado seja positivo, o paciente poderá indicar até cinco pessoas para que também sejam testados. Nas próximas etapas da iniciativa, os coletores de lixo, taxistas e motoristas de aplicativo registrados no município, também devem fazer o teste.

O tipo do teste é o de biologia molecular, conhecido como RT-PCR, que detecta a doença em seu estágio inicial, através da identificação do material genético do vírus em secreções da mucosa nasal e da garganta. Esse teste é utilizado massivamente em países considerados exemplos no controle da Covid-19, como a Alemanha e a Coreia do Sul.

Testagem em massa

Em 15 dias, mais de cinco mil moradores já realizaram o teste de coronavírus (RT-PCR e rápidos) pelo aplicativo Dados do Bem. Cerca de 1.100 pessoas apresentaram resultado positivo para Covid-19.

A iniciativa combina inteligência epidemiológica e big data para o acompanhamento, em tempo real, da distribuição da epidemia do coronavírus na cidade. Os resultados auxiliam o Poder Público na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia. Ao todo, mais de 10 mil carapicuibanos já baixaram o aplicativo Dados do Bem. A Prefeitura já adquiriu mais de 40 mil testes para realização da testagem em massa.