Entrega do Alojamento Emergencial para a população de rua.

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 7 de agosto de 2020

Neste momento de pandemia, pessoas em situação de rua podem ficar expostas ao coronavírus, sem condições para realizarem a higiene pessoal e medidas de prevenção da doença. Pensando nisso, a Prefeitura de Carapicuíba tem realizado diversas iniciativas para proteger a saúde dessas pessoas. A mais recente novidade é o Alojamento Emergencial para a população de rua.

Com previsão de entrega para este mês de agosto, o equipamento está sendo preparado pelas equipes da Prefeitura. A população de rua terá à disposição um ambiente com estrutura adequada, para que possam dormir durante a noite, no horário das 19 às 7 horas, todos os dias da semana. Localizado na Av. General Teixeira Lott, o Alojamento Emergencial contará com 100 vagas (camas) por noite, armário para pertences, banheiros com chuveiro e itens de higiene pessoal. Também serão servidas as refeições do café da manhã e jantar.

Além disso, o local terá equipe completa, com profissionais das áreas de segurança, recepção, psicólogos, cuidadores e assistentes sociais. Tudo para a garantia de um atendimento completo e de qualidade, seguindo todas as recomendações de prevenção contra a Covid-19. Para facilitar o acesso ao Alojamento, a Secretaria de Assistência Social fará busca ativa com um automóvel, em pontos de maior circulação da cidade. O Alojamento Emergencial estará à disposição da população de rua até dezembro deste ano, podendo ser prorrogado.

Atenção e cuidado a pessoas em situação de rua

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba realiza ações de proteção à população de rua. No mês de março, por exemplo, foram construídos dois lavatórios comunitários no Calçadão da cidade, localizados próximos ao banco Itaú e Banco do Brasil. Os lavatórios funcionam todos os dias da semana e contam com três torneiras cada.

Para oferecer assistência em tempo integral, o horário de atendimento do Centro POP foi expandido. O equipamento público de assistência a pessoas em situação de rua atende todos os dias da semana, das 7 às 17 horas. Oferece local para banho e itens de higiene pessoal, gratuidade no Bom Prato, doação de roupas e calçados, encaminhamentos médicos, documentos, e ainda conta com equipe capacitada – psicólogos e assistentes sociais.

O Centro POP também distribui máscaras caseiras e orienta diariamente a população de rua sobre medidas de prevenção contra a Covid-19, como evitar levar as mãos ao rosto, devida higienização das mãos, usar máscara de proteção facial, evitar aglomerações e, caso sintam-se doentes, procurar uma unidade de saúde próxima, entre outras recomendações.