Prefeitura de Carapicuíba entrega Complexo Esportivo e Educacional Tancredão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de agosto de 2020

Na quarta-feira, 12, às 19 horas, a Prefeitura entrega a revitalização de um dos equipamentos esportivos mais importantes da cidade, o Ginásio Tancredão, que agora se transformou num Ceeac (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura), com campo de grama sintética, nova pré-escola, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada.

Inaugurado em 1985, o local foi palco de muitas emoções com eventos esportivos e sociais.

Haverá uma breve solenidade on-line, com o descerramento da placa, seguida de missa inaugural pelo padre Nilso Motta. Vale lembrar que por conta da pandemia o Ginásio seguirá fechado, mas quando tudo isso passar, a população de Carapicuíba poderá aproveitar o novo espaço de lazer, esporte, educação, arte e cultura.

Serviço:

Revitalização do Ginásio Tancredão

Inauguração e missa on-line, com transmissão no Facebook da Prefeitura de Carapicuíba

Quarta-feira, 12/8 a partir das 19h