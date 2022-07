Unidade Básica de Saúde Dom Ercílio Turco (Parque Flórida) foi reconstruída pela Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de agosto de 2020

A Unidade Básica de Saúde Dom Ercílio Turco (Parque Flórida) foi reconstruída pela Prefeitura de Carapicuíba. Na sexta-feira (14), a transmissão on-line da inauguração e missa celebrada pelo Padre Othoniel Berilo Duprat marcarão a entrega da UBS. O evento será transmitido no facebook da Prefeitura a partir das 19 horas.

Depois de anos funcionando em local inadequado, a UBS ganhou um novo prédio com área total construída de 774,69 metros quadrados, com cinco consultórios clínicos, ampla recepção, consultório de psicologia, ginecologia e odontologia, farmácia, salas de triagem, medicação, curativo, inalação, vacinas e salas administrativas. Localizada na Estrada Egílio Vitorello, a nova unidade conta com atendimento de consultas em clínica médica geral, psicologia, ginecologia e odontologia.

A nova estrutura foi projetada para oferecer atendimento de qualidade à população. Acessibilidade, ambiente climatizado e informatizado, câmeras de videomonitoramento, nova mobília e equipamentos modernos fazem parte das instalações.