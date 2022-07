Entregas do ‘Kit Merenda’

Data de Publicação: 13 de agosto de 2020

>Os kits serão entregues entre os dias 17 e 27 de agosto para os alunos da rede municipal de ensino, berçários e instituições conveniadas.

Os responsáveis devem retirar o ‘Kit Merenda’ na escola de matrícula do aluno, das 8h às 17h, mediante apresentação do documento da criança, no caso, RG ou certidão de nascimento.

Junto aos alimentos, também serão entregues apostilas com atividades das crianças da pré-escola e do fundamental.

