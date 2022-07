Utilidade Pública: atendimentos da Policlínica

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de agosto de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba informa que as consultas médicas com especiliastas da Policlínica estão sendo realizadas no Espaço Fuca, na Vila Cretti, no Centro de Fisioterapia, no Parque Gabriel Chucre e no Caps III, na Cohab II.

O prédio da Policlínica, que atendeu como Hospital de Campanha de enfrentamento ao Coronavírus, está passando por desinfecção e readequações retornando às atividades a partir de 31 de agosto.