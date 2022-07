Prefeitura realiza drive-thru para testagem de coronavírus

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de agosto de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba realiza drive-thru para testagem de coronavírus em pessoas a partir de 50 anos, pessoas com doenças crônicas, motoristas de aplicativo, motoboys, taxistas de Carapicuíba, trabalhadores de mercado, farmácia, posto de gasolina e padaria. A testagem acontece no Parque dos Paturis (portão D), de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas, por ordem de chegada.

Para realizar o teste e receber o resultado é necessário baixar gratuitamente no celular Android ou iOS o aplicativo Dados do Bem, além de levar o RG, comprovante de endereço, cartão SUS, laudo médico ou receita do medicamento (para as pessoas com doenças crônicas), cadastro em aplicativos de transporte (para os motoristas de aplicativo) e inscrição em Carapicuíba (para taxistas). Já os trabalhadores de mercado, farmácia, posto de gasolina e padaria devem levar a carteira de trabalho ou uma declaração de vínculo empregatício. O público-alvo selecionado será testado mesmo não apresentando sintomas da Covid-19, por isso, neste caso, não é necessário responder ao questionário de autoavaliação do aplicativo.

Como a testagem será feita no esquema drive-thru, o público selecionado não precisa sair do carro. O resultado será disponibilizado através do aplicativo Dados do Bem em até cinco dias úteis após o exame.

O tipo do teste é o de biologia molecular, conhecido como RT-PCR, que detecta a doença em seu estágio inicial, através da identificação do material genético do vírus em secreções da mucosa nasal e da garganta.

Serviço:

Teste para Covid-19

Parque dos Paturis

Av. Marginal do Ribeirão, s/nº, Portão D