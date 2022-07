Carapicuíba e Região Oeste voltam para a Fase Amarela do Plano São Paulo

Data de Publicação: 21 de agosto de 2020

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira, dia 21, que Carapicuíba retorna para a Fase Amarela do Plano São Paulo. Sendo assim, o comércio pode funcionar 8 horas por dia, mas com todas as regras de distanciamento social, redução da capacidade de atendimento, disponibilização de álcool 70% e uso de máscara obrigatório.

Além de comércios e serviços, na Fase Amarela, salões de beleza, academias voltam a funcionar. Também é autorizado o consumo local em bares e restaurantes.