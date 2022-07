Programa estadual Alimento Solidário volta a acontecer em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 29 de agosto de 2020

Como forma de enfrentamento à pandemia da Covid-19, nas próximas semanas serão entregues novas cestas básicas do programa estadual ‘Alimento Solidário’. As cestas, fornecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, são destinadas às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social cadastradas no CadÚnico, com renda familiar por pessoa mensal de até R$ 89, conforme critérios estabelecidos pelo governo estadual.

Para evitar aglomerações, as entregas serão realizadas semanalmente por Cras (Centro de Referência de Assistência Social), com distribuição de senhas nos locais de entrega, por ordem de chegada.Para retirar a cesta é necessário ser o titular do cadastro e apresentar documento original com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho), CPF e o Número de Identificação Social (NIS).

Caso a pessoa seja idosa ou não possa retirar a cesta, deve indicar alguém da família, maior de 18 anos, com os documentos originais do titular para a retirada do benefício.

Confira o cronograma:

Cras Ariston – 1, 2 e 3 de setembro

Enrega no Inac – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston

e confira a lista de beneficiados

Cras Jardim Planalto – 8, 9 e 10 de setembro

Entrega na Emef Nai Molina do Amaral (R. Serra Agulhas Negras, 14 – Jardim

Planalto)

e confira a lista de beneficiários

Cras Novo Horizonte – 15, 16 e 17 de setembro

Entrega na Emei Leonildo Braym (R.Áquila, 75 – Jd. Novo Horizonte)

e confira a lista de beneficiários

Cras Santa Brígida – 29, 30 de setembro e 1° de outubro

Entrega na Emef Noemy Silveira Rudolfer (R. Peruíbe, 20 – Jd. Santa Brígida)

e confira a lista de beneficiários

Cras Central – 6, 7 e 8 de outubro, das 8 às 14 horas

Entrega na Emei Mundo Mágico (Av. Brasil, 450 – Cohab)

e confira a lista de beneficiários