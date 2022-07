Aulas presenciais na rede municipal retornarão apenas em 2021

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 31 de agosto de 2020

Devido à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba informa que as aulas presenciais na rede municipal de ensino retornarão apenas em 2021.

– As aulas nas escolas municipais continuam com atividades remotas.

– Os alunos não repetirão o ano, pois as aulas cumprirão a grade do ano letivo, inclusive com reforço.

– O Kit Merenda continuará sendo entregue aos alunos da rede municipal.

– Escolas particulares de Educação Infantil poderão continuar com as aulas on-line ou retornar às aulas presenciais, de acordo com o Plano São Paulo do Governo do Estado.

– Escolas estaduais seguirão o cronograma do Governo do Estado.