Solicitação – Audiência Pública

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 9 de setembro de 2020

Dia 30 de setembro, às 10 horas, acontece a Audiência Pública da Saúde, sobre a prestação de contas do 2° quadrimestre de 2020. Devido à pandemia do coronavírus, a Audiência Pública será transmitida on-line, através do site www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/tv-camara