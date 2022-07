Aulas presenciais nas Escolas Estaduais de Carapicuíba retornam apenas em 2021

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de setembro de 2020

Devido à pandemia do coronavírus, em respeito à opinião pública e as regras sanitárias, a Prefeitura de Carapicuíba definiu que as aulas nas Escolas Estaduais do município também retornarão apenas em 2021.

É importante destacar que Carapicuíba possui 55 escolas de responsabilidade do Governo do Estado. A decisão foi tomada após estudos dos especialistas em saúde sobre o impacto no controle da pandemia com a volta às aulas na cidade, que já havia suspendido o retorno nas escolas municipais.