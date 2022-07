Nova etapa de distribuição do Kit Merenda

Data de Publicação: 11 de setembro de 2020

Ainda não foi definido o retorno das aulas presenciais, enquanto isso, a Prefeitura de

Carapicuíba e a Secretaria de Educação, segue entregando no mês de dezembro as cestas para as famílias que possuem filhos em idade escolar. O Kit Merenda, uma ação comprometida a garantir alimentação para as crianças em tempos de pandemia vem acontecendo desde o início da suspensão das aulas presenciais.

Os kits serão entregues entre os dias 14 e 18 de dezembro para alunos da rede municipal de ensino, além de berçários e instituições conveniadas que também entram na contagem.

Os responsáveis devem retirar as cestas na escola de matrícula do aluno, das 8h às 17h, mediante apresentação do documento da criança, no caso, RG ou certidão de nascimento.