Inscrições para a Eleição do Conselho Municipal de Cultura (CMC) e Fundo Municipal de Apoio a Cultura de Carapicuíba (FUMACC)

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 18 de setembro de 2020

De 21 a 30 de setembro acontecem as inscrições para a Eleição do Conselho Municipal de Cultura (CMC) e Fundo Municipal de Apoio a Cultura de Carapicuíba (FUMACC), das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Rua General Teixeira Lott, 1172 – Vila Martins) ou por meio do site carapicuiba.sp.gov.br (abaixo). No dia 18 de outubro acontece as eleições para escolha dos membros (inscritos e aprovados) representantes da sociedade civil do CMC e do FUMACC, durante o Fórum Municipal de Cultura de Carapicuíba.

Pré-requisitos:

– Ser maior de 18 anos;

– Residir em Carapicuíba;

– Atuar na área artística na cidade de Carapicuíba.

Conforme determina a Lei nº 3.121/11, o candidato não poderá se inscrever para mais de uma vaga, devendo optar por concorrer à vaga no Conselho Municipal de Cultura (CMC) ou à vaga na Comissão de Gestão e Acompanhamento do Fundo Municipal de Apoio a Cultura de Carapicuíba (FUMACC).

Documentos:

– Cópia e original de cédula de identidade ou documento oficial com foto;

– CPF;

– Título de Eleitor;

– Comprovante de residência atual (máximo de três meses anterior) no nome do candidato;

– Breve currículo.

Atenção! Na inscrição on-line são necessários somente os documentos escaneados em anexo no formulário.

e confira todas as informações.

Clique no botão abaixo e Inscreva-se: