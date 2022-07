Programa de Iluminação contempla 80% das vias de Carapicuíba

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 18 de novembro de 2020

As melhorias em Carapicuíba são vistas por toda a cidade. Um exemplo é o programa Carapicuíba Mais Iluminada, que já contemplou 80% das vias da cidade. Se trata do maior programa de iluminação da história do município.

A iniciativa está na reta final, e já iluminou algumas das principais avenidas do município como a Rui Barbosa, Inocêncio Seráfico, Estrada da Fazendinha, São Camilo, Consolação e Deputado Emílio Carlos. Até o final do ano, todo a cidade estará 100% com iluminação de LED.

Fátima Nascimento, moradora do Jardim Planalto, ficou satisfeita com a iluminação LED em sua rua. “Minha rua foi inteira iluminada com lâmpadas de LED. Agora está tudo claro de noite. Me sinto muito mais segura para sair de casa”.

Além das avenidas, os Parques Planalto, Paturis e Aldeia também já estão totalmente iluminados. A instalação das lâmpadas de LED proporciona aos moradores mais segurança e comodidade.

Programa IluminaAção

Lançado pela Prefeitura em 2017, o programa “IluminaAção” oferece à população uma nova ferramenta para melhorar a infraestrutura do município.

Se trata de uma central de atendimento 24 horas aos moradores que precisam solicitar serviço de manutenção na rede de iluminação pública. No atendimento é aberto um protocolo, para que uma empresa contratada realize a manutenção em até 48 horas após o registro.

A assistência acontece por meio do número 0800 779 2000, de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas e aos sábados, das 8 às 19 horas. Fora desse horário e aos domingos e feriados, o cidadão registra o pedido eletronicamente, recebendo retorno da empresa no primeiro dia útil.