Mais de 27 mil carapicuibanos realizaram teste de coronavírus pelo aplicativo Dados do Bem

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 27 de novembro de 2020

Desde o mês de julho, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o “Dados do Bem”, realizou a testagem em massa (RT-PCR e rápidos) em mais de 27 mil moradores. De segunda a sexta-feira, agora das 8 às 14 horas, o público em geral (a partir de 12 anos), pode ir ao Ginásio Ayrton Senna para fazer o teste RT-PCR, considerado o padrão ouro para identificar o vírus logo no início.

Para realizar o teste gratuito é preciso baixar no celular Android ou iOS o aplicativo Dados do Bem e levar RG, cartão SUS e comprovante de endereço. Não é necessário preencher o questionário em casa, nem esperar o agendamento do aplicativo.

A iniciativa combina inteligência epidemiológica e big data para o acompanhamento, em tempo real, da distribuição da epidemia do coronavírus na cidade. Os resultados auxiliam o poder público na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia.

Em caso de sintomas

Pessoas que apresentarem sintomas da Covid-19 devem procurar o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, na Vila Dirce. Em funcionamento desde março, o local oferece assistência médica somente para pessoas com sintomas de coronavírus, com consultas médicas, orientações, exames e encaminhamentos necessários. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.