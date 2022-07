Prefeitura realiza mais de 22 mil serviços de manutenção na rede elétrica

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 27 de novembro de 2020

Por meio do programa “Ilumina Ação”, a Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 22 mil serviços de manutenção na rede elétrica da cidade. Com uma ferramenta inovadora, o serviço garante assistência e melhorias na iluminação pública.



Desde sua implantação, o “Ilumina Ação” funciona através de um call center com atendimento 24 horas à população. Os reparos solicitados pelos moradores são realizados em até 48 horas após a abertura do protocolo da ligação.



Anteriormente, esse tipo de suporte atuava em horário limitado, tendo pouco alcance na cidade. Agora, com o “Ilumina Ação”, o atendimento é ininterrupto, oferecendo assistência em tempo integral à população.



A assistência acontece por meio do número 0800 779 2000, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas e aos sábados, das 8 às 19 horas. Fora deste horário e aos domingos e feriados, o morador registra o pedido eletronicamente, recebendo retorno da empresa no primeiro dia útil após a solicitação.



Carapicuíba Mais Iluminada

A Prefeitura de Carapicuíba tem investido em melhorias na infraestrutura da cidade. Um exemplo é o programa “Carapicuíba Mais Iluminada”, que já iluminou com lâmpadas de LED 80% das vias da cidade. Se trata do maior programa de iluminação da história do município.



A iniciativa está na última etapa, e até o final do ano toda a cidade estará 100% com iluminação de LED. Estudos comprovam que ruas e avenidas bem iluminadas diminuem os índices de delitos, oferecem segurança e trazem mais qualidade de vida aos moradores, comerciantes e pedestres.