Prefeitura de Carapicuíba abre editais com recursos da Lei Aldir Blanc

Secretarias: Cultura e Turismo

Assuntos Jurídicos

Data de Publicação: 27 de novembro de 2020

Com o intuito de auxiliar artistas, grupos e espaços culturais que foram prejudicados pela pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo promovem os editais com recurso da Lei Federal Aldir Blanc, para artistas que foram cadastrados na Secretaria de Cultura e Turismo. As inscrições estão abertas do dia 27/11 ao dia 08/12/2020.

As bolsas contemplam diversas áreas: Artes Visuais e Áudio Visual, Artes Plásticas, Dança, Música, Artes Cênicas, Artesanato, Literatura, Manifestação Popular, Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, entre outros coletivos culturais.

Para verificar a lista de artistas cadastrados, clique aqui

Lei Aldir Blanc

A Medida Provisória 990/2020 destina R$ 3 bilhões para o setor cultural durante a crise causada pela pandemia da Covid-19.

A verba será repassada, em parcela única, a estados, municípios e ao Distrito Federal.

O valor foi regulamentado pela Lei Aldir Blanc. As ações estão sendo desenvolvidas pelos governos estaduais e municipais, e cabe ao Estado a distribuição dos recursos dos programas de renda emergencial e fomento, e aos municípios os de subsídios para os espaços culturais.