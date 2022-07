Confira o que muda na Fase Amarela do Plano São Paulo

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de novembro de 2020

Fase Amarela do Plano São Paulo

O Governo anunciou nesta segunda-feira (30), que todo o Estado de São Paulo está na Fase Amarela do Plano São Paulo. Precisamos da colaboração de todos para diminuir a disseminação do vírus. Use máscara, higienize as mãos e evite aglomerações.

ATENÇÃO! Cuidado com as fake news, busque informações sempre nos canais oficiais da Prefeitura. Confira o que muda na Fase Amarela:

✔️ Ocupação máxima de shopping, comércio e serviços passa para 40% da capacidade (antes era 60%) e o horário de funcionamento passa para 10 horas por dia (antes era 12 horas);

✔️ Ocupação máxima de restaurantes ou bares para consumo local passa para 40% da capacidade (antes era 60%); também diminuiu o tempo máximo de funcionamento diário para 10 horas e até às 22 horas;

✔️ Ocupação máxima de salões e barbearias passa para 40% da capacidade (antes era 60%) e o horário de funcionamento passa para 10 horas por dia (antes eram 12 horas);

✔️ Academias de esportes e centros de ginástica terão capacidade de ocupação máxima limitada para 40% do local (antes era 60%) e o horário passa para 10 horas por dia (antes eram 12 horas);

✔️ Eventos, convenções e atividades terão sua capacidade máxima limitada de 60% para 40%, o controle de acesso é obrigatório, assim como hora e assentos marcados;

✔️ Eventos em pé estão proibidos.