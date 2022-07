Carapicuíba oferece teste em massa em 15 escolas da cidade

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2020

Especialistas da área da saúde indicam a testagem em massa como uma aliada no combate à pandemia. O diagnóstico precoce da Covid-19, além de diminuir o risco de possíveis complicações de saúde, também é fundamental para evitar a propagação da doença. Outro benefício é a possibilidade de rastreamento do vírus. Ao descobrir quais as regiões de maior transmissão, o poder público pode traçar as melhores estratégias de combate ao coronavírus. E é isso que Carapicuíba tem feito.

A partir desta quarta-feira (2), o Governo Municipal disponibiliza teste de coronavírus em 15 escolas da cidade, para o público em geral com idade a partir de 12 anos. O teste realizado é o RT-PCR, considerado o padrão ouro para identificar o vírus logo no início. Por meio de amostra coletada no nariz e/ou garganta, o teste consiste na detecção de sequências do RNA viral, que identificam o vírus de forma precisa.

Para realizar o teste nas escolas é necessário levar apenas o CPF ou cartão SUS. A ação acontece das 9 às 15 horas.

Confira o cronograma de escolas e datas: