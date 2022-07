Assaí Carapicuíba agora tem posto de coleta de recicláveis

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2020

Separar o material reciclável e trazer no posto de coleta do Assaí Atacadista pode ser um bom negócio. É que agora o Assaí firmou parceria com a Enel, Prefeitura e 4R, no posto de troca do programa Ecoenel. O container já está instalado no estacionamento do Assaí.

O programa Ecoenel consiste no desconto na conta de energia, mediante entrega de materiais recicláveis como papel, plástico, metal, vidro e embalagens Tetrapak. O cliente pode levar quanto material quiser. Dependendo da quantidade, é possível até mesmo zerar o valor da conta de luz.

COMO FUNCIONA – O interessado deve procurar o posto de coleta do programa Ecoenel, portando uma conta de luz para fazer seu cadastro. Devidamente cadastrado, o cliente recebe um cartão, que dá direito a troca de materiais recicláveis por descontos na próxima conta. Todo o material é pesado e calculado de acordo com o valor praticado em mercado. No ato de cada pesagem, o cliente recebe um comprovante do bônus a ser creditado na próxima conta de luz.

O container do programa está no estacionamento do Assaí, e atende de terça a sábado, das 10 às 17 horas.

Assaí – Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 1455 – V. Municipal