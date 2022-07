Fatec de Carapicuíba está com calendário aberto para vestibular 2021

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 2 de dezembro de 2020

A Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba (Fatec) – Centro Paula Souza está com o calendário aberto para o vestibular do 1° semestre de 2021. As inscrições custam o valor de R$ 39,00 e devem ser feitas até o dia 15 de dezembro às 15 horas pelo site da instituição vestibularfatec.com.br

Visando atender o distanciamento social, houve mudança de critérios de seleção. Este ano serão avaliadas as notas de Línguas Portuguesa e Matemática da segunda série do Ensino Médio. Participantes de EJA ou modalidades similares podem apresentar notas referentes que comprovem a conclusão do Ensino Médio.

A unidade de Carapicuíba oferece os seguintes cursos superiores tecnológicos gratuitos:

● Análise e Desenvolvimento de Sistemas

● Design de Mídias Digitais

● Jogos Digitais

● Logística

● Secretariado

● Gestão Empresarial (EaD)

Acompanhe abaixo o calendário completo:

● Até as 15h do dia 15/12/2020 – Inscrições para o Processo Seletivo no site vestibulinhoetec.com.br e envio por meio digital, via upload, da documentação comprobatória

● A partir de 01/12/2020 – Divulgação no site www.vestibulinhoetec.com.br do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição

● De 02/12 até as 23h59 do dia 03/12/2020 – Prazo para interposição de recurso para os candidatos que tiveram o pedido de redução da taxa de inscrição indeferido

● 10/12/2020 – Divulgação da análise dos recursos de redução da taxa de inscrição

● 31/12/2020 – Divulgação da lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas para o processo seletivo

● De 04/01 até as 23h59 do dia 05/01/2020 – Período para interposição de recurso e retificação das notas e documentação dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas/indeferidas para o processo seletivo

● 13/01/2021 – Divulgação da análise dos recursos e das retificações de notas/documentos

● A partir de 19/01/2021 – Divulgação da lista de classificação geral e convocação para envio dos documentos de matrícula da 1a chamada

● De 20/01 até 21/01/2021 – Matrícula da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos, no site www.vestibulinhoetec.com.br

● 27/01/2021 – Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da 1a chamada

● 29/01/2021 – Divulgação da 2a chamada e convocação para envio dos documentos de matrícula da 2a chamada

● De 01/02 até 02/02/2021 – Matrícula da 2a chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos, no site www.vestibulinhoetec.com.br

● 04/02/2021 – Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da 2a chamada

Para mais informações entre em contato com a Central de Atendimento.

São Paulo e região metropolitana: (11) 3471-4103

Demais localidades: 0800 596 9696