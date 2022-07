Carapicuíba implanta sistema de segurança que combate roubos e furtos de veículos

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando para garantir a segurança de todos os carapicuibanos. Em mais uma ação na área, instalou o sistema ‘Detecta’, que são equipamentos de monitoramento em todas entradas da cidade. Eles funcionam como leitores de placas de veículos e detectam carros que são roubados ou furtados. Vale a pena ressaltar que essas câmeras não são radares.

O Detecta funciona em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado. Após identificação do veículo roubado ou furtado, é mandado um sinal para que a Polícia Militar realize a ação necessária e encontre o automóvel.

Vale ressaltar que desde 2017 a Prefeitura trabalha em melhorias na área da segurança. Ao todo já são 43 câmeras de videomonitoramento instaladas em toda a cidade. Cada aparelho monitora os arredores em movimento 360 graus, com agilidade e qualidade de imagem, graças a capacidade de zoom. A principal função da Central é oferecer mais segurança para a população de Carapicuíba.

Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agilidade e eficiência no policiamento preventivo. Já os agentes de trânsito podem acompanhar em tempo real se aconteceu algum acidente ou se tem um veículo quebrado, agilizando as ações e diminuindo os transtornos para os motoristas.

Além disso, já estão em funcionamento câmeras de segurança no Parque dos Paturis, Planalto e Aldeia.