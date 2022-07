Alunos recebem capacitação na área de Costura de Uniformes

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2020

Em tempos de pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba intensifica os cursos profissionalizantes, para atender aos munícipes que estão em busca de recolocação profissional ou que desejam empreender, como a capacitação gratuita em Costura de Uniformes, realizada em parceria com a rede de ensino CECON. A formação conta com 15 aulas, e tem duração total de 30 horas.

Cerca de 30 alunos compõem a 6ª turma do curso, onde recebem capacitação teórica e prática, aprendendo como modelar, cortar e costurar. Solange Marques, uma das estudantes, destacou emocionada, a importância do curso na sua vida. “Foi um presente de Deus. Quero alcançar conhecimento, e ajudar as pessoas com tudo que aprendi”, diz.

As aulas acontecem de forma semipresencial, alternando entre on-line e presencial, com, no máximo, cinco pessoas por aula, no Centro Público de Economia Solidária, seguindo todos os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19. Além da formação em Costura de Uniformes, são oferecidos cursos de Costura de Lingerie, Imagem Pessoal, Técnicas de Vendas para Empreendedor, entre outros.

O Centro Público de Economia Solidária está situado na Av. Inocêncio Seráfico nº 2454. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número: (11) 4207-8645.