Carapicuíba é a cidade que mais realiza testes de Covid-19 na Região Oeste

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2020

Desde o início da pandemia, a Prefeitura trabalha incansavelmente para minimizar o impacto do coronavírus em Carapicuíba . A condução das estratégias de enfrentamento baseia-se em dados epidemiológicos da transmissão do vírus, coletados principalmente por meio da testagem em massa.

Mesmo tendo a menor renda anual per capita do Estado de São Paulo, Carapicuíba segue como a cidade que mais realiza testes de Covid-19 da região Oeste metropolitana. Somando todas as iniciativas de testagem em massa, já são mais de 40 mil exames realizados.

Mas como isso é possível? A resposta está em firmar parcerias, otimizar recursos e investir corretamente com base científica e dados epidemiológicos.

Carapicuíba foi a primeira cidade do Estado a utilizar a tecnologia Dados do Bem para a realização de testes em massa. Com a finalidade de tornar mais eficiente a operação de testagem, a iniciativa sem fins lucrativos, desenvolvida pelo Instituto D’Or de pesquisa e Ensino (IDOR) e a Zoox Smart Data, combina inteligência de informações e big data para o acompanhamento, em tempo real, da transmissão do coronavírus na cidade.

Especialistas da área da saúde indicam a testagem em massa como uma aliada no combate à pandemia. O diagnóstico precoce da Covid-19, além de diminuir o risco de possíveis complicações de saúde, também é fundamental para evitar a propagação da epidemia. Ao descobrir quais as regiões de maior transmissão, o poder público pode planejar medidas importantes e necessárias ao combate da doença – e é isso que Carapicuíba tem feito.

Principais ações de combate ao coronavírus

Teste Itinerante – Com o objetivo de tornar a testagem em massa acessível principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de – Com o objetivo de tornar a testagem em massa acessível principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a ação Teste Itinerante em bairros e comunidades do município. O teste realizado é o RT-PCR, considerado o padrão ouro para identificar o vírus logo no início. Para conferir o cronograma, clique aqui

Teste nas Escolas – Desde o dia 2/12, a Prefeitura de – Desde o dia 2/12, a Prefeitura de Carapicuíba disponibiliza o teste RT-PCR em 15 escolas da cidade, para o público em geral com idade a partir de 12 anos. Para conferir o cronograma, clique aqui

Teste em Massa (Senninha) – Desde o mês de julho, a Prefeitura, em parceria com o “Dados do Bem”, oferece a testagem em massa no Ginásio Ayrton Senna. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, agora das 8 às 14 horas. Para saber como realizar, – Desde o mês de julho, a Prefeitura, em parceria com o “Dados do Bem”, oferece a testagem em massa no Ginásio Ayrton Senna. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, agora das 8 às 14 horas. Para saber como realizar, clique aqui

Bloqueio de Contágio – Visa bloquear a propagação da Covid-19, através de orientações preventivas e testes de coronavírus em todos os moradores da casa de munícipes já confirmados com o vírus, com teste positivo de Covid-19 de até 7 dias. É possível solicitar a visita domiciliar por WhatsApp – 96909-5379. A ação já visitou – Visa bloquear a propagação da Covid-19, através de orientações preventivas e testes de coronavírus em todos os moradores da casa de munícipes já confirmados com o vírus, com teste positivo de Covid-19 de até 7 dias. É possível solicitar a visita domiciliar por WhatsApp – 96909-5379. A ação já visitou mais de 7 mil residências.

Centro de Enfrentamento ao Coronavírus – Em local equipado para casos de Covid-19, o Centro de Enfrentamento oferece assistência médica somente para pessoas com sintomas de coronavírus, com consultas médicas, orientações, exames e encaminhamentos necessários. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

Contratação de leitos no Hospital São Camilo – Os pacientes que necessitam de internação podem ser transferidos para o Hospital São Camilo, que dispõe de 15 leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria contratados pela Prefeitura. É importante ressaltar que o governo Municipal só paga ao Hospital São Camilo os leitos que são utilizados. A contratação soma forças com as vagas concedidas pelo Estado de São Paulo.

Desinfecção de ruas – Desde o mês de março, a Prefeitura realiza a lavagem das ruas com o Hipoclorito de Cálcio 65%, potente bactericida e virucida. O trabalho acontece em ruas da cidade, Calçadão, Terminal do Centro, paradas de ônibus, rodoviárias, Hospital Geral, Prontos Socorros e áreas de grande circulação de pessoas.

Kit Merenda – Para garantir alimentação saudável às crianças neste momento de pandemia, a entrega do Kit Merenda beneficia pelo 8° mês consecutivo, durante o período de suspensão de aulas presenciais, os 20 mil alunos da rede municipal de ensino, incluindo berçários e instituições conveniadas. Para conferir o cronograma de Dezembro, – Para garantir alimentação saudável às crianças neste momento de pandemia, a entrega do Kit Merenda beneficia pelo 8° mês consecutivo, durante o período de suspensão de aulas presenciais, os 20 mil alunos da rede municipal de ensino, incluindo berçários e instituições conveniadas. Para conferir o cronograma de Dezembro, clique aqui

Campanhas de conscientização – Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Carapicuíba realiza inúmeras campanhas de conscientização sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, por meio de carros de som, faixas, redes sociais, site oficial, entre outros meios.

Alojamento para pessoas em situação de rua – O Alojamento foi preparado para proporcionar à população de rua condições de realizarem as medidas de higiene para prevenir o coronavírus. O local conta com profissionais das áreas de segurança, recepção, psicólogos, cuidadores e assistentes sociais.

Distribuição de máscaras – Em parceria com empresas da iniciativa privada, a Prefeitura distribuiu cerca de 100 mil máscaras caseiras de proteção facial em pontos da cidade de maior circulação de pessoas.

Drive Thru Solidário – No mês de abril, o programa municipal recebeu doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, sem que a população precisasse sair do carro. A distribuição dos itens arrecadados foi realizada pela Secretaria de Assistência Social em bairros e comunidades, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Drive thru testes de coronavírus em idosos – No mês de agosto, o Parque dos Paturis recebeu o drive-thru para testagem de coronavírus (RT-PCR) em idosos a partir de 60 anos.

Hospital de Campanha – No mês de abril foi aberto o Hospital de Campanha de Carapicuíba, localizado na Policlínica, com 30 leitos de enfermaria, equipamentos e equipe capacitada. Devido à queda da quantidade de pacientes internados por Covid-19 e a contratação de leitos do Hospital São Camilo, o Hospital encerrou as atividades e voltou a atender como Policlínica.

Telemedicina – Pensando em facilitar a comunicação e expandir os canais de informação aos moradores neste momento conturbado, foi criado o SAC Coronavírus, um WhatsApp para esclarecimentos de dúvidas sobre a doença, orientações e consultas médicas por Telemedicina. Devido à diminuição da procura pelo serviço, o Telemedicina foi encerrado.