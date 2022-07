Prefeitura de Carapicuíba através do Fundeb garante pagamento do bônus aos professores

Educação

Data de Publicação: 17 de dezembro de 2020

Mesmo em um ano difícil devido à queda na arrecadação causada pela pandemia do coronavírus, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Carapicuíba conseguiu garantir o pagamento do bônus aos profissionais do magistério, com recursos do Fundeb 60%.

Os professores se desdobraram nesse período, utilizando a criatividade para que os alunos seguissem o aprendizado, mesmo no método à distância. O bônus será creditado nesta sexta-feira, 18/12.