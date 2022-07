Prefeitura abre 100 vagas em processo seletivo para contratação na área da saúde

Data de Publicação: 28 de dezembro de 2020

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando em melhorias na área da saúde. E está aberto o processo seletivo até 12 de janeiro de 2021 para a contratação de profissionais por tempo determinado.

O currículo poderá ser entregue na Secretaria de Saúde, localizada na rua Antônio Roberto, 53 – Jardim das Belezas. O horário de funcionamento é das 8 às 16 horas. Quem preferir também pode enviar para o e-mail: [email protected]

Os cargos são de atendente (15 vagas), auxiliar administrativo (15), enfermeiro (20) e técnico de enfermagem (50). Os candidatos serão avaliados por meio de entrevista, análise de perfil e experiência profissional.

O contrato será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais três meses. Os contratados irão trabalhar em local definido pela Secretaria de Saúde. Os candidatos selecionados dentro do limite de vagas oferecidas serão chamados de acordo com a necessidade do município.

Para mais informações acesse o edital no site: https://cutt.ly/jh1PwfJ