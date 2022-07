Prefeitura de Carapicuíba entrega 20 equipamentos de saúde

Data de Publicação: 6 de janeiro de 2021

Prefeitura de Carapicuíba entrega 20 equipamentos de saúde

A área da saúde é prioridade em Carapicuíba. Por isso, desde o início da atual gestão, a Prefeitura já entregou 20 unidades de saúde entre novas ou totalmente revitalizadas. As obras de infraestrutura oferecem ambiente de saúde adequado à população, com conforto e segurança.

Entre os equipamentos revitalizados, as UBS’s Pq. Flórida e Cohab V, e o Pronto Atendimento (PA) Cohab II são as mais recentes novidades.As UBS’s Pq. Flórida e Cohab V, que funcionavam em ambientes precários, foram reconstruídas e entregues totalmente renovadas. As obras incluem ambiente climatizado, novo mobiliário e equipamentos, além de atendimento informatizado.

Já o PA Cohab II recebeu reforma completa, além de readequações das salas e conta agora com 14 leitos de emergência e de observação, 4 consultórios clínicos e 1 leito de isolamento. O local, mais amplo e confortável, recebeu equipamentos modernos e nova mobília. As instalações foram projetadas para oferecer atendimento de qualidade aos moradores da cidade.

Confira todos os equipamentos entregues: