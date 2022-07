Leandro Overall conquista o tetracampeonato de BMX Dirt em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2021

O carapicuibano Leandro Overall conquistou o título do BMX Dirt pela quarta vez consecutiva. O evento, sem público devido a pandemia do coronavírus, reuniu atletas de vários estados brasileiros, além do Chile, Colômbia, Argentina e Estados Unidos.

A semifinal foi realizada no sábado, 9, classificando o americano Mike Hucker Clarck e o colombiano Jorge Ceballos, além do cearense Felipe Manerim, o paranaense Paulo Saçaki, e o carapicuibano Gustavo Batista de Oliveira, o Bala Loka. Esse time de classificados inclui os campeões da edição 2020: o carapicuibano Leandro Overall, e os americanos Pat Casey e Anthony Napolitan.

A grande final, no domingo, dia 10, contou com transmissão ao vivo pela rede Globo, no programa Esporte Espetacular. Leandro Overall mostrou que conhece o local, conquistando o título da competição. O americano Pat Casey ficou com a segunda colocação. Felipe Manerim ficou em terceiro.

“Só tenho a agradecer à Prefeitura de Carapicuíba por toda a estrutura”, comentou Overall, “esse campeonato foi bem disputado. Nível altíssimo. Mas ainda bem que consegui forçar a primeira e a terceira volta e manter o título em casa”.

OBRA DE URBANIZAÇÃO – Considerada uma das melhores do país, a pista Caracas Trail, na Cohab, integra agora um CEEAC – Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura. O complexo, totalmente cercado, inclui duas escolas, um campo de grama sintética e piscina.