Prefeitura de Carapicuíba realiza atualização do Cadastro Único

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 14 de janeiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social iniciou nesta semana, os atendimentos do Cadastro Único, como atualizações cadastrais, Bolsa Família, BPC/Loas, entre outros serviços. Atualmente, o Município conta com cerca de 49 mil famílias inscritas no CadÚnico.

Pensando no conforto e segurança de todos, neste primeiro momento, a ação está sendo realizada no Ginásio do Tancredão, e segue até o dia 26 de fevereiro, das 9 às 15 horas. A atualização cadastral do programa havia sido suspensa pelo Governo Federal, devido à pandemia da Covid-19.

Confira os documentos necessários:

– Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (no caso de adoção:

Termo de Guarda)

– CPF

– RG

– Carteira de Trabalho

– Título de Eleitor

– Último comprovante de renda (holerite, pensão, extrato de recebimento do

benefício de aposentadoria ou Auxílio-Doença, Seguro-Desemprego)

– Carteira de Vacina Atualizada (filhos de 0 a 6 anos)

– Comprovante de Endereço recente no nome de algum membro da casa

– Conta de Luz (mesmo em nome de terceiros)

Serviço



Atendimento do Cadastro Único

Período: 11/01 a 26/02

Horário: 9h às 15h

Local: Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Vila Santa Lucia – Carapicuíba / SP