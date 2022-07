Disponibilizada a lista de classificação para as vagas de Creches, Pré I e Pré II da rede municipal de ensino

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 15 de janeiro de 2021

A Secretaria de Educação de Carapicuíba divulga a lista geral de classificação para as vagas de creches, pré I e II, nas escolas da rede municipal para o ano letivo de 2021. A lista estará disponível no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira, dia 15/01/2021 e no link: www.carapicuiba.demandadealunos.com.

Em relação aos documentos necessários, orientamos aguardar o contato da Secretaria de Educação; no qual irão informar com maior detalhes à respeito.