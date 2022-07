Prefeitura de Carapicuíba entrega novas motos e empossa a primeira subcomandante mulher da história da região oeste

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba dá mais um importante passo para melhorar a segurança pública da cidade. Nesta sexta-feira, 15, foi dada a posse para a primeira subcomandante da história da cidade, Kátia Oliveira Santos, e também foram entregues duas novas motos, jaquetas, capacetes e luvas para a Guarda Civil Municipal. A nova subcomandante se junta ao comandante Hélio Pereira, que se manteve no comando da GCM.

Há 10 anos na guarda, Katia passa a ter a função de assessorar o comandante, Hélio Pereira, assim zelando pela disciplina, fazendo cumprir as ordens dadas e quando necessário substituí-lo no cargo.

“É com muita alegria que agora sou a primeira subcomandante da história da cidade representando as mulheres. Esse não é apenas um mérito meu, mas de todas as mulheres da guarda”, disse a agora subcomandante.

Desde 2011 na Guarda Civil de Carapicuíba, Katia tem uma história que demonstra a importância destes profissionais em nossa cidade. A ação ocorreu quando ela era subinspetora, em dezembro de 2019, em um dia de patrulhamento, na qual ela foi acionada pela ROMU para ajudar em um caso de atropelamento na região do Parque Planalto.

“Cheguei ao local e a mãe estava desesperada querendo pegar a criança no colo. Pedi para que ela se acalmasse e não pegasse. Assim a ajudei e fui conversando até o SAMU chegar”, contou.

A maneira como a GCM Katia conduziu a ocorrência foi o diferencial para ajudar a salvar a vida da criança.

Melhorias na segurança

Desde 2017 a Prefeitura vem realizando melhorias na área da segurança em Carapicuíba. O efetivo já foi ampliado, além disso, já foram entregues cinco novas viaturas e vinte novas pistolas. E por meio da lei nº 3.554, foram nomeados cinco inspetores e quatro subinspetores da guarda.

Outra conquista foi atender a resolução 53/2015. Assim a Prefeitura conseguiu um novo prédio para abrigar o 2º Distrito Policial, atualmente localizado na Av. Sul Americana. Vale destacar também a nova sede da Guarda Civil Municipal e Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano.