Prefeitura de Carapicuíba realiza a 1ª edição da ação “Pomar Urbano”

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Centro de Educação para Sustentabilidade (CES), equipamento da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com os movimentos locais Fazendinha Viva, Associação dos Moradores (Amafaz) e Transition Towns realizaram no último sábado, 23/01, a primeira edição da ação “Pomar Urbano”, do Projeto Circuito Ecológico, que visa promover a preservação e recuperação da fauna e flora do bioma local, criando corredores de árvores nativas frutíferas, em pontos viciados de descarte irregular de lixos e entulho.

A ocasião reuniu diversas gerações em prol de uma cidade mais verde e sustentável. Cerca de trinta moradores colocaram as mãos na terra, contribuindo com o plantio de mais de vinte e cinco árvores frutíferas, entre elas, Cambucí, Grumixama, Araticum, Pitanga, Cereja do Rio Grande e Araçá. Além das oficinas de plantação, a ação contou com atividades sensoriais, caça ao tesouro e bombas de sementes.

A próxima edição está prevista para acontecer no Jardim Primavera, sem data definida, por conta das novas restrições, devido à pandemia da Covid-19. Os interessados em levar a ação para o seu bairro, basta ligar (11) 4164-2305 para mais informações sobre agendamento.

Viveiro Municipal

Os munícipes podem contribuir para uma cidade mais arborizada, adotando árvores no Viveiro Municipal, local que realiza a produção e cultivo de mudas de árvores nativas, e disponibiliza gratuitamente aos moradores de Carapicuíba, que podem levar para casa até cinco unidades, mediante documento de identificação com foto.

Serviço

Adote uma árvore – Contribua para uma Carapicuíba mais verde.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Local: Centro de Educação para Sustentabilidade (CES)

Endereço: Avenida São Camilo, 968 – Carapicuíba

Telefone: (11) 4164-2305.