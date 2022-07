Dois indivíduos são detidos em supermercado em Carapicuíba por tentativa de estelionato

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2021

No domingo, 24, a Guarda Civil Municipal manteve detidos dois indivíduos que estavam cometendo o crime de estelionato em um caixa eletrônico no Supermercado Assaí. A vítima era uma mulher. O funcionário da empresa que trabalha no monitoramento dos caixas eletrônicos foi quem desconfiou do que estava acontecendo.

O funcionário identificou que os indivíduos estavam induzindo a mulher a fazer movimentações no caixa eletrônico. Até que os deteve e levou-os ao 1º DP para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

A Guarda Civil Municipal realizou a pesquisa em relação aos indivíduos e foi constatado que eles já tiveram diversas passagens por estelionato. Os infratores seguem presos e à disposição da justiça.