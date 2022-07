Escolas da rede municipal de Carapicuíba manterão ensino remoto

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2021

A Secretaria de Educação de Carapicuíba, com o objetivo de reduzir os riscos de contaminação, vai continuar com a metodologia de ensino remoto em fevereiro. Uma medida que ameniza os impactos negativos causados pela pandemia do covid-19, mas juntamente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, está definindo a data do retorno presencial.

Enquanto as aulas continuarem à distância, as escolas também estão passando por readequações para segurança dos alunos e profissionais da rede. A Secretaria também já realizou todas as licitações para cumprimento dos protocolos sanitários, como compra de álcool gel 70%, tapete sanitizante, termômetros para aferição de temperatura, dentre outros requisitos.

Para que as crianças não fiquem sem aprendizado, as instituições de Carapicuíba criaram grupos de WhatsApp para cada turma com o intuito de facilitar o ensino com as atividades propostas aos alunos e também as orientações aos pais. Além de aulas on-line pelo Google Meet e apostilas. As atividades estão sendo elaboradas pelos professores das turmas de acordo com os conteúdos previstos para o ano letivo.

Os professores têm se empenhado e demonstrando muita dedicação e responsabilidade com essa nova forma de ensinar, utilizando diversas estratégias para estimular as crianças e aos pais, entendendo que esse momento requer uma parceria ainda mais forte entre família/escola.