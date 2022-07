Região Metropolitana de São Paulo volta a Fase Laranja

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 25 de janeiro de 2021

Infelizmente, todo o Brasil está passando pela segunda onda da pandemia do coronavírus. Por isso, o Governo do Estado regrediu a Região Metropolitana para a Fase Laranja do Plano São Paulo. A medida vale a partir desta segunda-feira, 25 de janeiro até 7 de fevereiro.

Confira mais informações abaixo:

Shoppings centers, galerias, comércio não-essencial, serviços, restaurantes, salões de beleza, barbearias – Fase laranja: capacidade de 40%; funcionamento em no máximo 8 horas por dia, encerrando até 20h.

Academias de ginástica – Fase laranja: capacidade de 40%; funcionamento por no máximo 8 horas por dia, encerrando até 20h; agendamento prévio e hora marcada; aulas e práticas individuais.

Bares – Fase laranja: devem permanecer fechados.

ATENÇÃO

A fase vermelha estará em vigor em todo o Estado de São Paulo no período das 20h às 6h, de segunda a sexta-feira, e 24 horas dos fins de semana (30 e 31/1, 6 e 7/2). Logo, apenas atividades essenciais poderão funcionar nessas datas.